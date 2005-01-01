Неймар оскорбил игрока своей команды во время матча

Нападающий сборной Бразилии Неймар оскорбил игрока своей команды Тиаго Силва за возврат мяча костариканцам во встрече второго тура группового этапа на ЧМ-2018.

Силва сказал, что спокойно отнесся к словам Неймара, однако «было грустно видеть такое поведение по отношению ко мне», передает Globo.com.

Футболист также выразил мнение, что решение вернуть костариканцам мяч лишь сэкономило время для бразильцев.

Напомним, в пятницу, 22 июня, сборная Бразилии выиграла у команды Коста-Рики благодаря мячам Фелипе Коутиньо и Неймара.