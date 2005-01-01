Мексиканский футболист восторженно отозвался о России

В плане организации ЧМ-2018 по футболу Россия превзошла ожидания, заявил полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо.

«Организация ЧМ на блестящем уровне. Члены моей семьи отлично проводят время в России. Россия превзошла ожидания в плане организации турнира», – цитирует Гуардадо РИА «Новости».

Также он выразил желание ознакомиться с достопримечательностями России.

«Если бы вы смогли убедить нашего тренера съездить командой куда-нибудь, посмотреть достопримечательности, было бы замечательно. Я хотел бы, чтобы у нас была возможность что-то увидеть в России», – отметил полузащитник сборной Мексики.

Ранее сообщалось, что впечатленный Казанью болельщик английской сборной Джастин Уоллей захотел остаться жить в Татарстане.