Британский болельщик решил остаться жить в России

Болельщика английской сборной Джастина Уоллея так впечатлила Казань, что он захотел остаться там жить, сообщили в госкомитете Татарстана по туризму.

Председатель государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов пригласил Уоллея на встречу, после того, как английский болельщик написал в Twitter о желании остаться в Казани, передает ТАСС.

«Болельщик приехал на чемпионат мира по футболу в Казань и остался настолько впечатлен городом, что теперь он хочет жить здесь и найти работу в сфере туризма. В своем аккаунте Джастин с удовольствием делиться впечатлениями о Татарстане, и, кажется, что ему нравится абсолютно все: англичанин хвалит местную еду, особенно фастфуд с национальным колоритом, пабы, зону фестиваля болельщиков, город и поезд, на котором он сюда добрался, кстати, бесплатно», – сообщили в пресс-службе госкомитета.

Также в ведомстве отметили, что у них «есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей».

Ранее фанаты английской сборной сетовали, что многие болельщики не поехали на ЧМ-2018 из-за страшилок, публикуемых в британской прессе, и заявили, что они не оправдались.