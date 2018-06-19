Английские болельщики опровергли страшилки британской прессы о России

Фанаты английской сборной пожаловались, что из-за кампании в британской прессе многие болельщики не приехали на ЧМ-2018, и совершенно зря, пишет The Times.

«Пресса отпугивала всех от того, чтобы приехать, а между тем тут все дружелюбно. У меня есть хороший друг, который ездит на все турниры, так жена сказала ему: «Ты не поедешь», – рассказал The Times фанат английской команды Саймон Хаттер, передает ТАСС.

Он отметил, что сначала сам опасался ехать, помня столкновения между российскими и английскими болельщиками в Марселе в 2016 году, но после отборочных игр решил, что поедет.

Его брат, Джон Хаттер, сказал, что поначалу в России боялся надевать майку английской сборной, а потом убедился, что такие меры безопасности не нужны. «Мы увидели, что все относятся к нам настолько по-дружески, что мы их надели», – сказал он.

Хаттер жалеет, что многие английские фанаты не поехали в Россию и не видели победы со счетом 2:1 над сборной Туниса. «Мы были немного расстроены по поводу числа английских болельщиков, оно оказалось даже ниже, чем мы думали. Они все были напуганы», – сказал он и отметил, что на стадионе англичан было почти не слышно, – их заглушали болельщики сборной Туниса.

Отмечается, что, по данным ФИФА, для английских болельщиков на ЧМ-2018 зарезервировано около 34 тыс. билетов, тогда как на первенстве в Бразилии в 2014 году их было более 51 тыс.

Ранее во вторник сообщалось, что матч чемпионата мира по футболу Англия – Тунис стал лидером списка самых популярных трансляций 2018 года в Великобритании, обойдя свадьбу принца Гарри.

Напомним, ранее болельщики сборной Англии, прибывшие в понедельник на матч ЧМ-2018 с Тунисом в Волгограде, поделились впечатлениями от города и призвали не верить мифам о России, которые создают британские СМИ.

В понедельник заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл заверила, что футбольные фанаты будут в полной безопасности на ЧМ-2018 в России.