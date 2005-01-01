На Украине вспомнили о «конкуренте» «Арматы»

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заверяет, что у Киева есть проект танка, который может составить конкуренцию российской «Армате».

Жирохов уточнил, что имеет в виду стартовавший еще в 1980-х годах в Харьковском конструкторском бюро проект «Объект 477», также известный как «Боксер» и «Молот». Танк планировали оснастить 152-миллиметровым орудием, тепловизором и различной электроникой.

Первый недоукомплектованный образец создали в 1987 году, но из-за распада СССР на проекте «поставили жирный крест», пишет издание «Деловая столица».

По словам Жирохова, в 90-х годах Минобороны России заинтересовалось украинским модифицированным проектом танка «Объект 477А» под названием «Нота» или «Заслон», однако позже ведомство отказалось от машины в пользу собственных разработок, и проект вновь был заморожен.

Именно «Нота», к которой харьковские конструкторы вернулись в 2015 году, по словам военного эксперта, может составить конкуренцию «Армате». Этот танк, отмечает аналитик, оснащен широкопанорамным многоканальным прицелом и мощным орудием, поражающим бронированные и открыто расположенные цели. При этом Жирохов признал, что во время производства танка Украина может столкнуться с серьезными технологическими проблемами.

Между тем пока Украине нечем похвастаться в области вооружений. Так, в начале июня украинские танкисты сняли видео о поломках и недостатках танка Т-84У «Оплот» во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии.