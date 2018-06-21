Американские сенаторы обвинили Обаму в слабости перед Россией

Ведущие расследование «вмешательства» России в выборы США в 2106 году сенаторы раскритиковали администрацию президента Барака Обамы за отсутствие противодействия Москве.

Сенатор от Республиканской партии Ричард Бурр заявил, что администрация хотела потребовать от России не вмешиваться в выборы. Однако в то же время она избегала того, чтобы о масштабах вмешательства стало известно в предвыборный год, пишет Bloomberg.

Лишь в январе 2017 года американские спецслужбы обнародовали свою информацию о попытках России причинить вред кандидату в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон, чтобы республиканц Дональд Трамп мог победить.

Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что действия России застали врасплох администрацию Обамы. Впрочем он также обвинил Трампа и его администрацию в том, что они не сопротивлялись действиям России.

Бывший специальный помощник Обамы и координатор в области кибербезопасности Майкл Дэниел подтвердил, что в августе 2016 года он получил «стоп-приказ» относительно вариантов по активному противодействию «российскому вмешательству», которые были разработаны его отделом. Дэниел заявил, что содержание этих мер остается секретным и что он будет обсуждать их только со спецслужбами за закрытыми дверями.

Напомним, что министерство внутренней безопасности США не обнаружило свидетельств того, что Россия пыталась вмешиваться в промежуточные выборы в американский конгресс. Президент России Владимир Путин также особо подчеркнул, что Россия не вмешивалась в американские выборы, в то время как США регулярно пытается оказать влияние на выборы в странах по всему миру.