США не обнаружили свидетельств попыток России «вмешаться» в выборы-2018

Министерство внутренней безопасности США не обнаружило свидетельств того, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс, сообщила помощник главы МВБ по вопросам кибербезопасности Джанет Манфра.

На слушаниях в сенатском комитете по нацбезопасности ее спросили, обнаружило ли МВБ российскую «деятельность в киберпространстве», которая направлена «на необходимую для проведения выборов инфраструктуру или другие субъекты».

Манфра ответила, что «на данный момент» такой деятельности не выявлено, передает ТАСС.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а вот США неоднократно пытались оказать влияние на выборы в других государствах.