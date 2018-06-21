Генсек НАТО пожаловался на «напористую» Россию

Альянс столкнулся с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за последние годы, что отчасти связано с действиями «напористой» России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией с безопасностью в жизни целого поколения – международным терроризмом, распространением оружия массового поражения, кибератаками и, конечно, более напористой Россией, которая использовала запугивание и силу против соседей», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Он заметил, что члены альянса «должны оставаться едиными, укреплять солидарность и решимость, как мы делали это после Солсбери и после Крыма».

Столтенберг согласился, что между членами НАТО есть разногласия, как и в самой Европе. «Не является догмой, что Североатлантический альянс будет существовать всегда, но я уверен, что мы его сохраним», – отметил он.

Ранее в четверг посольство России в Лондоне уличило Столтенберга в дезинформации из-за слов о том, что Россия «не колеблется использовать боевые нервнопаралитические вещества на наших улицах».

При этом в июне он высказался за улучшение отношений между Москвой и НАТО, а также заявил о нежелании альянса отвечать России «танком на танк и ракетой на ракету».