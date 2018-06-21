Российские дипломаты уличили генсека НАТО в дезинформации

Посольство России в Лондоне считает заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о причастности Москвы к инциденту в британском Солсбери «грубой и безответственной дезинформацией», сообщил представитель дипмиссии.

В посольстве считают, что высказывания генсека НАТО о том, что Россия «не колеблется использовать боевые нервнопаралитические вещества на наших улицах», является «грубой и безответственной дезинформацией», которая вводит в заблуждение британцев и все мировое сообщество, передает РИА «Новости».

Представитель дипмиссии заявил также, что если Столтенберг «располагает какими-либо доказательствами, то он должен немедленно их представить», а до этого момента все его слова – просто голословные утверждения, которые не подкрепляются фактами.

«Хотелось бы напомнить Столтенбергу, что расследование инцидента в Солсбери не завершено», – добавил он.

В посольстве напомнили и о словах советника премьер-министра по национальной безопасности Марка Седвилла, произнесенных в мае, о том, что британские власти даже не имеют подозреваемых по делу Скрипалей, а следствие ведется по нескольким направлениям.

Все это подтверждает, что Лондон поторопился с назначением виновного, сделав серьезные выпады в сторону России буквально через несколько дней после инцидента.

При всем этом остается непонятным, для чего генсек НАТО продолжает тиражировать антироссийские домыслы, в то время как Британия делает все, чтобы замолчать и засекретить обстоятельства отравления Скрипалей.

«Настояв на союзнической «солидарности» и не предоставив никаких доказательств произошедшего в Солсбери, официальный Лондон поставил своих партнеров в сложное положение, выход из которого лежит исключительно через требование от британского политического руководства извинений перед Россией и совместного транспарентного расследования», – указали в посольстве.

Также в дипмиссии привели слова главы Центра правительственной связи Джереми Флеминга, который обвинил Россию в «пренебрежении последствиями своих действий» и «атаке против Сергея и Юлии Скрипалей».

«Прежде чем благодарить партнеров за их «солидарность» по Солсбери, стоило бы подумать над тем, чтобы снабдить их чем-то более существенным, чем «правдоподобность», на которой выстроена вся линия Лондона по «делу Скрипалей», – отмечает представитель посольства.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о высокой вероятности причастности России к отравлению экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

При этом в июне он высказался за улучшение отношений между Москвой и НАТО, а также заявил о нежелании альянса отвечать России «танком на танк и ракетой на ракету».