Генсек НАТО отказался отвечать России «танком на танк и ракетой на ракету»

НАТО не собирается отвечать России «танком на танк и ракетой на ракету», а стремится искать баланс между защитой и диалогом, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что Россия является соседом НАТО, «и так будет и впредь». Потому для альянса речь идет, в первую очередь, «о поиске баланса, совмещения защиты и диалога», передает Deutsche Welle.

«Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, стараться улучшать наши отношения с РФ и снижать напряженность», – добавил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс не собирается зеркально отвечать на действия Москвы – «танком на танк, ракетой на ракету, ядерный боеприпас на ядерный боеприпас». При этом союзники хотят быть уверены, что «НАТО адаптируется ко все более решительно настроенной России, активно инвестирующей в современные вооружения».

Столтенберг отметил также, что президент США Дональд Трамп, который ранее называл НАТО «устаревшей» организацией, изменил свое мнение.

«Когда я был с визитом в Белом доме, он сказал, что (Североатлантический альянс) больше не является устаревшим. Потому что он понял, что европейские союзники начали вкладывать больше денег в оборону», – рассказал он, добавив, что Трамп увидел активизацию НАТО в борьбе с терроризмом.

«Так что я уверен, что президент Трамп и США привержены НАТО не только на словах, но и на деле, ведь с момента вступления Трампа в должность президента финансирование Соединенными Штатами европейской безопасности, американского присутствия в Европе увеличилось на 40 процентов», – резюмировал Столтенберг.

Ранее в МИД России заявили, что Россия в процессе военного планирования учитывает действия и заявления Североатлантического альянса (НАТО).