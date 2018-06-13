В МИД обещали учитывать действия НАТО на восточном фланге при военном планировании

Россия в процессе военного планирования учитывает действия и заявления Североатлантического альянса (НАТО), сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Грушко заявил, что Москва внимательно следит за приготовлениями альянса на восточном фланге, и оценки российской стороны «хорошо известны», передает ТАСС.

«Исходим из того, что это существенное ухудшение состояния военной безопасности в Европе. С нашей стороны будут приняты все военно- технические меры, которые надежно гарантируют нашу безопасность и обороноспособность», – добавил дипломат.

Он также выразил уверенность, что в НАТО осведомлены об отслеживании их действий со стороны России.

В то же время министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил в эфире Польского радио, что республика намерена разместить на своей территории постоянные военные базы США, отметив, что это важно для безопасности страны и ее жителей.

«Мы стремимся к тому, чтобы отношения в рамках НАТО были как можно крепче. Нет НАТО без США», – добавил министр.

По его словам, безопасность является приоритетом польского правительства, потому страна работает над увеличением численности армии, а также приобретает новое вооружение, модернизирует инфраструктуру, строит новые базы и обновляет полигоны.

Ранее стало известно, что власти Норвегии решили вдвое увеличить число американских солдат в своей стране, разместив их у границы с Россией.