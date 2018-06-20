Столтенберг высказался об отношениях с Россией с точки зрения норвежца

В НАТО заинтересованы в улучшении отношений с Россией и не хотят повторения холодной войны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет вступать в новую холодную войну и гонку вооружений с Россией, передает ТАСС со ссылкой на канал «Франс 24».

Он подчеркнул, что альянс стремиться «к улучшению отношений с Россией», потому сочетает «оборонительные меры сдерживания с диалогом».

«Как норвежский политик, я знаю, что с Россией можно говорить. Мы работали вместе на севере на протяжении десятилетий. Россия наш самый большой сосед и мы должны стремиться улучшить наши отношения путем политического диалога», – сказал генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не собирается отвечать России «танком на танк и ракетой на ракету».