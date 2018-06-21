Переговоры по чартерам в Египет возобновят после ЧМ

Представители Минавиации Египта посетили Россию во время чемпионата мира по футболу, но переговоры по открытию чартеров в страну возобновятся только после мундиаля, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Все дополнительные мероприятия, связанные с уточнением на египетском направлении, мы будем проводить после того, как чемпионат мира по футболу в России закончится», – сказал он, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что открытие некогда самого популярного туристического направления – Египта станет новым ударом по внутрироссийскому туризму, резко выросшему за последние два–три года.