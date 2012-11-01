Экс-министр обороны Сердюков отчитался о доходах

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков, занимающий ныне пост индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех», заработал за 2017 год 60 млн рублей, следует из декларации, размещенной на сайте компании.

Доход его супруги Юлии Зубковой составил 59 млн рублей, пишет Life. При этом годовой доход семьи уменьшился по сравнению с 2016 годом, когда у Сердюкова было 328 млн рублей, а у Зубковой – 60 млн рублей.

По данным издания, Сердюков на данный момент является членом совета директоров многих госкомпаний и совладельцем компании «Ордынка-40».

Супруга экс-министра вместе с матерью Зоей Зубковой владеет зарегистрированной в Питере компанией «Фортуна».

Кроме того, Сердюков стал главой ТСЖ своего дома, после чего сразу же повысил плату за коммунальные услуги в два раза. Повышение коснулось всех, кроме экс-фигурантки дела о хищениях в Оборонсервисе Евгении Васильевой, живущей в том же доме.

Напомним, в 2012 году было возбуждено 10 уголовных дел по статьям о мошенничестве, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, позже объединенных в одно производство, в отношении должностных лиц Минобороны, выполнявших управленческие функции в организациях холдинга «Оборонсервис». Объем убытков оценивался в 3 млрд рублей. 6 ноября 2012 года Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку, объяснив это желанием «создать условия для объективного расследования».

Напомним, в августе 2016 года Сердюков, который является индустриальным директором авиационного комплекса «Ростех», был назначен главой комитета по стратегии, а также по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Объединенной двигателестроительной корпорации.