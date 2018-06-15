Немецкие журналисты разоблачили фейковое фото с убитыми перед ЧМ собаками

Немецкий журнал Stern со ссылкой на исследовательский центр Correctiv подтвердил, что фото с мертвыми собаками, якобы отравленными в России в преддверии ЧМ-2018, на самом деле было сделано в Пакистане.

Обрезанную версию фото использовало в качестве иллюстрации материала об убийстве собак в России даже агентство France-Presse. Однако на самом деле снимок сделал фотограф Reuters в 2016 году в пакистанском городе Карачи.

На полном изображении видно, что по дороге проезжают моторикши, а реклама на щитах написана на языке урду, передает РИА «Новости».

В то же время на фото в материале AFP транспорта не видно, впрочем, журналисты упомянули, что снимок использован «в целях иллюстрации», и не стали уточнять место съемки.

Dogs killed in Russia before 2018 FIFA World Cup. Enjoy the football! pic.twitter.com/mLxat6tuV4 — O.Branashko (@AOleksiy) June 15, 2018

Fake news: Russia dog execution image actually shot in Pakistan 2016https://t.co/aFuP9DNSHu — Citizen(@haloefekti) June 18, 2018

СМИ неоднократно пытались очернить Россию в глазах болельщиков перед ЧМ по футболу. Так, зимой 2017 года телеканал «Би-би-си» подготовил фильм «Армия российских хулиганов», в котором представил болельщиков агрессорами. Между тем приехавшие в Россию английские болельщики развенчали мифы о стране.