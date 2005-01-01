В Британии предложили запретить школьникам использовать мобильные телефоны

Британский министр цифровых технологий Мэттью Хэнкок предложил запретить учащимся школ использовать мобильные телефоны во время учебного дня.

По его словам, запрет на мобильные телефоны в школах имеет положительный эффект, так как напрямую связан с успеваемостью, и необходимо «установить границы», передает РИА «Новости».

«Сейчас этот вопрос находится в ведении школ, а не правительства, но я восхищаюсь теми директорами, которые не разрешают пользоваться мобильными телефонами во время учебного дня», – заявил британский министр, призвав расширить практику применения запрета в учебных заведениях.

Напомним, в мае глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предупредил, что все средства связи, включая телефоны, необходимо оставить за пределами места проведения ЕГЭ, если их найдут, результаты экзамена аннулируются.