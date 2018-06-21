В результате пенсионной реформы особые выгоды получат работающие пенсионеры

«Возможность работать и дальше, получая более высокие доходы, чем ожидаемая пенсия – это тоже выгода для значительной части населения», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков. Он убежден, что в России, где возраст выхода на пенсию не менялся 60 лет, давно назрела пенсионная реформа.

Зампредседателя Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков убежден, что вопрос проведения в России пенсионной реформы не просто назрел, «а даже перезрел».

«На протяжении 60 лет возраст выхода на пенсию не меняется. Проблема в том, что средств для достойной выплаты пенсии нет. Президент неслучайно в своем послании обратил внимание на то, что ситуацию надо менять к лучшему, надо увеличивать пенсии, надо продлевать жизнь», – отметил Булгаков.

В общей концепции по улучшению жизни людей, считает политик, «мы вынуждены говорить об увеличении срока выхода на пенсию».

Он указал, что особая выгода будет для работающих пенсионеров, тех, кто сейчас при достижении пенсионного возраста продолжает работать. «Принимаемые меры позволят увеличить пенсии для работающих», – подчеркнул он.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан, поскольку позволит повысить пенсии.

Булгаков указал также, что значительная часть специалистов среднего возраста сейчас зарабатывает на уровне выше среднего, поэтому для них выход на пенсию – существенная потеря доходов.

«Возможность работать и дальше, получая более высокие доходы, чем ожидаемая пенсия – это тоже выгода для значительной части населения. Полагаю, что об этом подходе нужно рассказывать и разъяснять без надрыва», – уверен политик.

Булгаков подчеркнул, что реформа предполагает достаточно длительный переходный период. «Мы должны понимать, что пенсии будут расти», – подытожил он.