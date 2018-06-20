Германия попросила для своих истребителей право на несение ядерного оружия

Германия перед закупкой новых истребителей Eurofighter Typhoon потребовала от США разъяснить, могут ли эти самолеты нести ядерные боезаряды в рамках программы обороны Запада.

Хотя Германия и не является ядерной державой, на ее территории хранится несколько американских ядерных боеголовок в рамках программы обмена оружием НАТО. Кроме того, в распоряжении Берлина есть ряд боевых самолетов Tornado, которые могут нести ядерные боеголовки. В связи с этим Германия считает, что новые истребители также должны быть сертифицированы США для выполнения ядерных миссий, пишет Reuters.

По словам источников, в апреле министерство обороны Германии направило Пентагону письмо, в котором поинтересовалось возможной сертификацией самолетов, а также стоимостью этой процедуры.

В настоящее время высшие должностные лица ВВС США и Пентагона работают над ответом на немецкий запрос.

Вместе с тем в мае также сообщалось, что ВВС Германии направили в США запрос о секретных данных по F-35, чтобы провести его оценку и сравнить с другими самолетами, которые могли бы заменить нынешний парк истребителей. Тогда интерес Германии к F-35 удивил некоторых экспертов, так как считалось, что Берлин будет приобретать самолеты Eurofighter Typhoon, созданные компаниями из Франции, Британии, Италии и ФРГ.