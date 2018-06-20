Депутат получил повестку в суд после приезда на работу на коне

Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский, прискакавший в среду на коне на заседание регионального парламента, получил от полицейского повестку в суд.

Как сообщалось в СМИ ранее, Пучковский приехал в Заксобрание на своем скакуне по кличке Ракета. Депутат прибыл в сопровождении двух наездниц, одна из которых позже увела коня. Таким образом народный избранник отреагировал на повышение цен на бензин, заявив, что скоро сможет ездить на заседания лишь на своем коне.

Пучковского обвиняют в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Как он сообщил ИА «Кам 24», извещение было передано ему полицейским со словами о том, что депутатом теперь серьезно займутся.

«В повестке, которую мне вручили, указано, что я обязан явиться 26 июня 2017 года. То есть не сейчас, а год назад. Вернуться в прошлое я, естественно, не смогу», – прокомментировал вручение повестки депутат.

Напомним, что пересевший на скакуна из-за цен на бензин Пучковский требовал организовать место для «парковки» своего коня, а позже отказался от проездного, который ему пытались подарить коллеги.