Счетная палата оштрафовала замглав Минспорта, Минвостокразвития, Минпромторга

Счетная палата в прошлом году оштрафовала заместителей руководителей Минспорта, Минвостокразвития, Минпромторга, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на заседании Госдумы.

Он напомнил, что в 2017 году инспекторами Счетной платы было возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения к административной ответственности привлечены 130 лиц, которые уплатили в доход государства штрафы на сумму 15,2 млн рублей, передает РИА «Новости».

«В том числе речь идет о заместителях министра Минспорта, Минвостокразвития, Минпромторга. Мы будем расширять практику называния конкретных заместителей министров и чиновников, которые нарушали эти решения», – заявил глава Счетной палаты, не назвав конкретных фамилий, но пообещал сделать это в будущем.

Также Счетная палата по итогам прошлого года выявила нарушения на 1,865 трлн рублей, из которых 760 млрд рублей, или около 40%, пришлось на Роскосмос.

«Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений, использования средств составила 1,865 триллиона, это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2015 году. Сразу скажу, что 760 миллиардов из этой суммы – это нарушения по учету в Роскосмосе. И по результатам этих проверок открыты уголовные дела», – рассказал Кудрин.

Кроме того, отметил он, по итогам контрольного мероприятия Счетной палаты была погашена задолженность Роскосмоса перед бюджетом в 47 млрд рублей.

Из общей суммы в 1,865 трлн рублей 43,6% пришлось на нарушения ведения бухучета, а 32% – на нарушения при формировании и исполнении бюджетов, сообщил глава Счетной палаты.

По его словам, в 2017 году ведомство особое внимание уделяло контролю реализации указов президента, мониторингу и контролю за разработкой и реализацией приоритетных проектов и программ, стратегических задач.

Всего в 2017 году Счетной палатой было проведено 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которыми были охвачены 4,841 тыс. объектов, продолжил Кудрин. «Отмечу, что 47 из 319 мероприятий были проведены по постановлениям, предложениям и обращениям депутатов», – добавил он.

В 2017 году ведомством было возвращено в федеральный бюджет 18,8 млрд рублей, рассказал Кудрин. «Сразу оговорюсь, что 13 миллиардов из них – это невыполнение условий Волгоградской областью по получению кредита», – уточнил он. В целом в минувшем году Счетная палата направила 374 представления и 63 предписания, добавил глава ведомства.