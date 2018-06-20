Счетная палата оштрафовала замглав Минспорта, Минвостокразвития, Минпромторга

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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
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Черчесов не позволил никому «надеть корону»

Дмитрий Пугаченко, журналист
Случился по-настоящему исторический день для российского футбола. Сборная впервые за 32 года на 99% гарантировала себе выход из группы на чемпионате мира. То, что не удавалось Садырину, Романцеву, Капелло, удалось Черчесову. Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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          Счетная палата оштрафовала замглав Минспорта, Минвостокразвития, Минпромторга

          20 июня 2018, 12:48

          Текст: Алина Назарова

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          Счетная палата в прошлом году оштрафовала заместителей руководителей Минспорта, Минвостокразвития, Минпромторга, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на заседании Госдумы.

          Он напомнил, что в 2017 году инспекторами Счетной платы было возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения к административной ответственности привлечены 130 лиц, которые уплатили в доход государства штрафы на сумму 15,2 млн рублей, передает РИА «Новости».

          «В том числе речь идет о заместителях министра Минспорта, Минвостокразвития, Минпромторга. Мы будем расширять практику называния конкретных заместителей министров и чиновников, которые нарушали эти решения», – заявил глава Счетной палаты, не назвав конкретных фамилий, но пообещал сделать это в будущем. 

          Также Счетная палата по итогам прошлого года выявила нарушения на 1,865 трлн рублей, из которых 760 млрд рублей, или около 40%, пришлось на Роскосмос.

          «Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений, использования средств составила 1,865 триллиона, это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2015 году. Сразу скажу, что 760 миллиардов из этой суммы – это нарушения по учету в Роскосмосе. И по результатам этих проверок открыты уголовные дела», – рассказал Кудрин.

          Кроме того, отметил он, по итогам контрольного мероприятия Счетной палаты была погашена задолженность Роскосмоса перед бюджетом в 47 млрд рублей.

          Из общей суммы в 1,865 трлн рублей 43,6% пришлось на нарушения ведения бухучета, а 32% – на нарушения при формировании и исполнении бюджетов, сообщил глава Счетной палаты.

          По его словам, в 2017 году ведомство особое внимание уделяло контролю реализации указов президента, мониторингу и контролю за разработкой и реализацией приоритетных проектов и программ, стратегических задач.

          Всего в 2017 году Счетной палатой было проведено 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которыми были охвачены 4,841 тыс. объектов, продолжил Кудрин. «Отмечу, что 47 из 319 мероприятий были проведены по постановлениям, предложениям и обращениям депутатов», – добавил он.

          В 2017 году ведомством было возвращено в федеральный бюджет 18,8 млрд рублей, рассказал Кудрин. «Сразу оговорюсь, что 13 миллиардов из них – это невыполнение условий Волгоградской областью по получению кредита», – уточнил он. В целом в минувшем году Счетная палата направила 374 представления и 63 предписания, добавил глава ведомства.


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