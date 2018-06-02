Пушков и Макфол поспорили в Twitter

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на реплику бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола в сети микроблогов Twitter.

Макфол написал на своей странице в соцсети, что американского президента Дональда Трампа не беспокоит ситуация с соблюдением прав человека в России, Северной Корее, Египте, Саудовской Аравии, Китае и других странах. «Я даже не уверен, что его заботит американская демократия», – отметил он.

«Почему люди думают, что он искренне стремится к демократическим переменам в Иране?» – задался вопросом американский дипломат.

В ответ Пушков написал, что сомневается в искренности предшественника Трампа, а также госсекретаря предыдущего хозяина Белого дома. «Вы полагаете, что [Барак] Обама и Хиллари Клинтон беспокоились о демократии в Ливии? Скажете еще», – иронизирует Пушков.

«Единственное, что их заботило, – это убийство [главы Ливии Муаммара] Каддафи. Помните фразу Хиллари: «Мы пришли, увидели, он умер!» – напомнил сенатор.

Пушков и Макфол прежде не раз обменивались колкостями в Twitter. Они дискутировали, в частности, о Крыме, законе о СМИ – иностранных агентах, признании Sputnik и RT иноагентами в США.