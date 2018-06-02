Израиль сообщил о ракетной атаке из сектора Газа

Две ракеты были пущены из сектора Газа в сторону Израиля, сообщает израильская армия.

«Зафиксированы две ракеты, пущенные из сектора Газа в сторону Израиля. Система воздушной обороны «Железный купол» перехватила одну из них. Вторая, предположительно, упала в секторе Газа», – сообщает официальный Twitter армии обороны Израиля.

В пятницу Совет Безопасности ООН отклонил предложенный американской стороной проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля палестинцами с территории сектора Газа.

Во вторник авиация Израиля нанесла удары по 35 объектам террористических группировок в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия даст мощный ответ на обстрелы со стороны сектора Газа.