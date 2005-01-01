Совбез ООН отверг резолюцию США с осуждением обстрелов Израиля

Совет Безопасности ООН на заседании в пятницу отклонил предложенный американской стороной проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля палестинцами с территории сектора Газа. Вашингтон, в свою очередь, заблокировал проект резолюции, осуждающей применение силы против палестинцев.

Кроме Соединенных Штатов за принятие резолюции с осуждением обстрелов Израиля не проголосовал ни один из 15 членов Совбеза. Против американского текста выступили Россия, Боливия и Кувейт. Еще 11 стран, в том числе Великобритания, Китай, Нидерланды, Польша, Швеция и Франция, воздержались, передает ТАСС.

В документе, подготовленном США, «самым решительным образом» осуждались неизбирательные ракетные обстрелы Израиля боевиками движения ХАМАС 29 мая, а также «любые действия, которые способны спровоцировать насилие и подвергнуть опасности жизни гражданских лиц».

После голосования французский постпред при ООН Франсуа Делаттр заявил, что американский проект резолюции «был вынесен без предварительных консультаций», а также «не основан на сбалансированном подходе». По его словам, американцы не предложили никаких решений трагедии, в которой оказался палестинский народ.

Перед этим США заблокировали проект резолюции СБ ООН, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев. За документ проголосовали 10 членов СБ, включая Россию, США – против, а четверо членов воздержались, передает РИА «Новости».

США обладают правом вето как один из пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Проект резолюции на рассмотрение Совбеза ООН внес Кувейт. Документ предусматривал призыв к сторонам палестино-израильского конфликта воздерживаться от применения силы, а также осуждал применение Израилем «чрезмерной и неизбирательной силы», включая боевые патроны против мирных палестинцев.

Проект резолюции был распространен кувейтской делегацией в середине мая после того, как в результате столкновений с израильскими военными на границе с сектором Газы погибли десятки палестинцев и свыше 2,8 тыс. получили ранения.

Массовые столкновения палестинцев с израильскими военными начались после того, как 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство.

Россия считает, что Иерусалим должен стать столицей двух независимых государств – Палестины и Израиля.