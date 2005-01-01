Совбез ООН отверг резолюцию США с осуждением обстрелов Израиля

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2 июня, суббота  |  Последнее обновление — 00:36  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...

Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        • Нет

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          НОВОСТЬ ЧАСА:Совбез ООН отверг резолюцию США с осуждением обстрелов Израиля
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          Совбез ООН отверг резолюцию США с осуждением обстрелов Израиля

             2 июня 2018, 00:33
          Фото: Li Muzi/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          Совет Безопасности ООН на заседании в пятницу отклонил предложенный американской стороной проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля палестинцами с территории сектора Газа. Вашингтон, в свою очередь, заблокировал проект резолюции, осуждающей применение силы против палестинцев.

          Кроме Соединенных Штатов за принятие резолюции с осуждением обстрелов Израиля не проголосовал ни один из 15 членов Совбеза. Против американского текста выступили Россия, Боливия и Кувейт. Еще 11 стран, в том числе Великобритания, Китай, Нидерланды, Польша, Швеция и Франция, воздержались, передает ТАСС.

          В документе, подготовленном США, «самым решительным образом» осуждались неизбирательные ракетные обстрелы Израиля боевиками движения ХАМАС 29 мая, а также «любые действия, которые способны спровоцировать насилие и подвергнуть опасности жизни гражданских лиц».

          После голосования французский постпред при ООН Франсуа Делаттр заявил, что американский проект резолюции «был вынесен без предварительных консультаций», а также «не основан на сбалансированном подходе». По его словам, американцы не предложили никаких решений трагедии, в которой оказался палестинский народ.

          Перед этим США заблокировали проект резолюции СБ ООН, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев. За документ проголосовали 10 членов СБ, включая Россию, США – против, а четверо членов воздержались, передает РИА «Новости».

          США обладают правом вето как один из пяти постоянных членов Совбеза ООН.

          Проект резолюции на рассмотрение Совбеза ООН внес Кувейт. Документ предусматривал призыв к сторонам палестино-израильского конфликта воздерживаться от применения силы, а также осуждал применение Израилем «чрезмерной и неизбирательной силы», включая боевые патроны против мирных палестинцев.

          Проект резолюции был распространен кувейтской делегацией в середине мая после того, как в результате столкновений с израильскими военными на границе с сектором Газы погибли десятки палестинцев и свыше 2,8 тыс. получили ранения.

          Массовые столкновения палестинцев с израильскими военными начались после того, как 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство.

          Россия считает, что Иерусалим должен стать столицей двух независимых государств – Палестины и Израиля.


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