Названы специальности с самой низкой зарплатой

Федеральная служба государственной статистики России сообщила, что, по данным за март 2018 года, самую низкую заработную плату получают работники на производстве одежды.

В среднем их заработная плата составила 18 тыс. 679 рублей, хотя годом ранее доход был выше на 4% – 19 тыс. 490 рублей, передает RT.

Зарплата сотрудников на производстве кожи и изделий из нее за март составила 21 тыс. 566 рублей, а мебели – 21 тыс. 935 рублей.

Ранее были названы специальности с самой большой зарплатой.