Пентагон раскрыл число погибших из-за операций США мирных граждан

Министерство обороны США назвало американскому Конгрессу число мирных граждан, погибших в результате военных операций Вашингтона за рубежом.

«Имеется заслуживающая доверия информация, что в течение 2017 года примерно 499 мирных жителей были убиты и около 196 пострадали», – передает содержание доклада Пентагона ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Подчеркивается, что гражданские погибли при военных операциях США против террористической группировки «Исламское государство*» в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене. Кроме того, жертвы среди мирного населения имели место при операциях США против радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане и террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в России) в Йемене.

Кроме того, Пентагон проверяет еще 450 сообщений о гибели мирных жителей в 2017 году при военных операциях США. Показатели, названные в докладе, могут быть пересмотрены в сторону повышения.

Как отмечает CNN, в 2017 году США в Афганистане 4 тыс. 361 раз наносили удары с воздуха, в Сирии – 39 тыс. 577 раз.

Как заверили в Пентагоне, гибель мирных жителей при операциях США имеет место, «несмотря на самые активные попытки сил США» предотвратить такие инциденты.

Между тем, лондонская The Telegraph ранее опубликовала результаты расследования, проведенного британской мониторинговой группой Airwars, согласно которым «умные» и «сверхточные» удары американской коалиции привели к гибели 9600 мирных граждан Сирии и Ирака. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала этот доклад.