Один из лучших футболистов мира сыграет против России

Сборная Египта назвала стартовый состав на матч с россиянами, лидер «фараонов» Мохаммед Салах выйдет с первых минут.

Египетская команда в Twitter опубликовала картинку со стартовой расстановкой футболистов, Салах занял в ней место правого вингера.

Российская сборная также опубликовала стартовый состав на матч с Египтом.

Сборные России и Египта сыграют в Петербурге во вторник, матч начнется в 21.00 по московскому времени.

Напомним, в матче открытия чемпионата Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.

Египетские футболисты в первом туре проиграли уругвайцам со счетом 0:1. Салах на поле не вышел.

Лидер египтян получил травму в матче финала Лиги Чемпионов, где «Ливерпуль» проиграл мадридскому «Реалу».