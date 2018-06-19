Назван стартовый состав сборной России на матч с Египтом

Сборная России назвала стартовый состав на матч ЧМ-2018 с Египтом, который начнется во вторник в 21.00 по московскому времени.

На поле в старте выйдут: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Денис Черышев и Александр Самедов, а также нападающий Артем Дзюба.

Состав опубликован в официальном Twitter российской сборной.

По сравнению с первым матчем ЧМ-2018 в составе сборной есть два изменения. Вместо травмированного Алана Дзагоева на поле выйдет Черышев, вместо нападающего Федора Смолова – Дзюба.

Напомним, в матче открытия чемпионата Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.

Во вторник Дзюба заявил, что поддержка болельщиков сборной России вызывает непередаваемые ощущения, рассказав, что предстоит сделать сборной в матче против Египта.

Сборные России и Египта сыграют в Петербурге.