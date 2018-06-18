На Украине арестовали россиянина

Красноармейский суд Донецкой области отправил в СИЗО гражданина России Игоря Кимаковского, которого украинские силовики задержали на блокпосту на линии разграничения с самопровозглашенной ДНР, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Как написала Сарган в Facebook, 18 июня по ходатайству процессуального руководителя Красноармейским местным судом обвиняемому Кимаковскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в зале суда.

Арестованный является бывшим преподавателем Петербургского государственного аграрного университета.

По словам Ларисы Сарган, украинские пограничники задержали Кимаковского на блокпосту в Березовом Донецкой области с пистолетом Макарова.

Россиянин подозревается в совершении преступлений по статьям УК Украины: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Как сообщает украинский портал «Обозреватель», Кимаковский оказался в числе тех, кто отказался возвращаться в Россию в рамках масштабного обмена пленными 27 декабря 2017 года.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, который прошел 27 декабря 2-17 года.