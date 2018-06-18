Песков прокомментировал ДТП с такси в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с облегчением узнал, что ДТП с участием такси в Москве обошлось без жертв.

«Конечно, у нас отлегло от сердца, когда мы узнали, что, слава Богу, без жертв обошелся этот инцидент. Безусловно, мы желаем скорейшего выздоровления тем людям, которые получили ранения в результате этого инцидента. Что касается его деталей, деталей происшествия, то лучше обращаться к правоохранительным органам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян. Опубликовано видео ДТП. Водителем оказался гражданин Киргизии.