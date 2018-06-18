Футбольный фанат сделал предложение девушке после матча Мексика – Германия

Болельщик мексиканской сборной по футболу сделал предложение девушке после победного матча в Москве.

Ролик с романтичным предложением опубликовал в Twitter американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN.

What better time to ask someone to marry you than after your team beats the defending World Cup champs? (via @ESPNFC) pic.twitter.com/rZPrAPlMdk — ESPN (@espn) 17 июня 2018 г.

Болельщик мексиканской команды предложил руку и сердце своей девушке, встав на колено, на глазах других болельщиков. Это произошло после победы сборной Мексики в матче с действующими чемпионами мира – сборной Германии, сообщает «Ридус».

Матч сборных Мексики и Германии состоялся в минувшее воскресенье. Сборная Германии проиграла мексиканцам со счетом 0:1. Следующим противником Германии станет команда Швеции, Мексика встретится со сборной Южной Кореи.