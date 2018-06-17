Германия уступила Мексике в стартовом матче на ЧМ в России

Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Германии – действующими чемпионами мира – в матче первого тура группового этапа ЧМ в России. Встреча, прошедшая в московских «Лужниках», завершилась со счетом 1:0.

На встречу группы F пришли 78 тыс. 11 человек. Единственный гол на 35-й минуте забил форвард Ирвинг Лосано, передает ТАСС.

Сборная Германии является действующим чемпионом мира.

В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону. Сборная Германии в тот же день на стадионе «Фишт» в Сочи встретится с командой Швеции.

Ранее в воскресенье сербская сборная одержала победу над командой Коста-Рики со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы E состоялась в воскресенье, 17 июня, в Самаре.