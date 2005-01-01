Всемирный банк оценил «кумовской капитализм» на Украине

Более 20% украинской экономики контролируют 2% компаний, имеющих тесные связи с политической элитой, говорится в рабочем докладе Всемирного банка (ВБ), посвященном феномену «кумовского капитализма».

Доклад составили эксперты ВБ и киевского Института экономических исследований. В документе указано, что политически аффилированные компании составляют 0,5–2% зарегистрированных, при этом на них приходится 15–20% общей занятости и оборота в структуре украинской экономики, пишет «Коммерсант».

По данным экспертов, политически аффилированный бизнес сильно увеличил свою долю активов в последние пять лет, при этом компании, прямо связанные с публичными деятелями, за этот период получили более 20% доступного кредитного капитала и более 25% всех активов.

Особо высока концентрация аффилированных компаний в добыче, энергетике и транспорте, на которые приходится 40% оборота и более половины всех активов.

По данным исследователей, проанализировавших администрирование возмещения НДС в феврале 2016 – марте 2017 года, в ВБ сделали вывод, что политически аффилированные компании имели на 61% меньший риск столкнуться с аудитом.

В целом аффилированные компании обычно имеют больший оборот и число сотрудников, а также низкую эффективную ставку налога. По общей же факторной производительности они уступают рядовым участникам рынка и менее прибыльны.