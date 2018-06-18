Минобороны раскрыло подробности создания учебных центров в вузах

В целях оптимизации структуры военной подготовки в гражданских вузах России будут созданы единые военные учебные центры (ВУЦ), заявил замминистра обороны Николай Панков.

«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием «Военный учебный центр». Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса», – передает «Интерфакс» слова Панкова.

Он отметил, что новая концепция была согласована с ректорским сообществом, а подготовленный законопроект «не получил ни одного замечания».

Информация о том, что федеральные вузы останутся без военных кафедр, появилась ранее в «Известиях».

Как сообщалось, Минобороны разработало законопроект, предусматривающий ликвидацию факультетов военного обучения для гуманитариев и естественников. В документе говорится о создании единого правового механизма реорганизации и ликвидации учебных военных центров и военных кафедр, работающих при федеральных государственных организациях высшего образования. Проведение этих процессов будет возложено на ректоров вузов.

Напомним, 7 июня в Минобороны опровергли появившуюся информацию о том, что федеральные вузы останутся без военных кафедр.