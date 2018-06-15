На ЧМ в России появился раздражающий аналог «вувузелы»

Во время матча ЧМ-2018 между сборными Марокко и Ирана на стадионе «Санкт-Петербург» марокканцы пели, но их заглушал звук дудок с иранской половины, что заставило СМИ вспомнить про вувузелы с ЧМ-2010 в ЮАР.

Как пишет Sports.ru, иранцы привезли восточный музыкальный инструмент шейпур, о котором изданию рассказал болельщик сборной Саид Нафари из Тегерана.

«Думаю, в Европе этот инструмент называют горн. У нас шейпур очень популярен, мы всегда его берем, когда идем на стадион. Сегодня ко мне уже подходили местные болельщики и говорили, что их раздражает громкий звук от наших дудок. Я сильно удивился, потому что в Иране с помощью шейпура принято поддерживать свою команду», – отметил Нафари.

Он выразил удовлетворение тем, что на ЧМ-2018 в России можно использовать шейпур.

«У каждого народа свои привычки: например, я видел, как после победных матчей на Евро-2016 исландские футболисты танцевали хаку вместе с фанатами. У нас принято играть на шейпуре. Это абсолютно нормально – теперь о нашем инструменте узнают и в России», – добавил болельщик из Тегерана.

Как отмечает издание, шейпур для России «действительно непривычен, и пока он точно не вызывает положительных эмоций», однако все может измениться и после матча Иран – Марокко «по-доброму вспоминали» вувузелы с ЧМ-2010 в ЮАР, говорится в публикации.

Напомним, в 2010 году в издание словаря Oxford Dictionary of English вошли более 3 тыс. новых слов, в числе которых термин «вувузела» (дудки, ставшие известными после чемпионата мира 2010 года в ЮАР), чье использование было запрещено на матчах КХЛ и УЕФА.