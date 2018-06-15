Лучший футболист мира согласился получить тюремный срок

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду подписал с властями Испании соглашение о прекращении судебного процесса, который начался из-за неуплаты налогов.

Футболист признал свою вину в неуплате налогов и согласился на штраф в размере 18 млн 800 тыс. евро, а также на срок в виде двух лет лишения свободы, пишут «Ведомости» со ссылкой на El Mundo.

Однако законы Испании предусматривают возможность замены реального срока на условный, если преступление совершено впервые. Так что Роналду вряд ли окажется в тюрьме, отмечает Reuters.

В прошлом году испанские власти обвинили игрока «Реала» в том, что за период с 2011 до 2014 года футболист не выплатил налоги в размере 14 млн 700 тыс. евро. Изначально Роналду мог получить до пяти лет тюрьмы, однако поначалу он опровергал информацию о неуплате.

«Я всегда добровольно заполняю документы о налогах, потому что считаю, что все должны платить налог с того, что зарабатывают. Те, кто меня знает, в курсе, что я всегда прошу своих помощников выплачивать все деньги своевременно и четко, так как я не хочу проблем», – сообщил футболист.

Напомним, что в 2017 году действующий обладатель «Золотого мяча» Роналду вошел в список богатейших спортсменов всех времен по версии журнала Forbes, а в 2018 году оказался на втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов в мире, где его с первого места сместил форвард «Барселоны» Лионель Месси.