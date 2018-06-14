Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов в мире

Журнал Forbes составил рейтинг футболистов, которые зарабатывают больше всех в мире.

На первом месте оказался форвард «Барселоны» Лионель Месси; ему впервые удалось обогнать в этом списке португальца Криштиану Роналду, следует из данных рейтинга.

Так, суммарный доход Месси за 2017 год составил 111 млн долларов, в то время как нападающий «Реала» получил 108 млн долларов.

На третьей строчке оказался форвард ПСЖ Неймар, который заработал 90 млн долларов.

Четвертое место занял полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (29,5 млн долларов). Замыкает пятерку богатейших футболистов Луис Суарес (26,9 млн долларов).

В рейтинг также вошли форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (23,5 млн долларов), хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария (22,6 млн долларов) и два его одноклубника Килиан Мбаппе (22,5 млн долларов) и Тиаго Силва (22,4 млн долларов).

Десятое место досталось полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу, который в настоящее время в аренде у «Баварии». За 2017 год он заработал 22,1 млн долларов.

Ранее президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что российские футболисты заслуженно получают высокие зарплаты.

До этого глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что средняя зарплата футболистов чемпионата России составляет порядка 800 тыс. – 1 млн рублей в месяц, при этом между зарплатными ведомостями клубов первой и второй восьмерок чемпионата существует серьезный разрыв.