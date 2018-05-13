Высокие зарплаты футболистов назвали результатом тяжелого труда

Российские футболисты заслуженно получают высокие зарплаты, заявил президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

«Меня напрягает, что все время футбол трогают. Почему футболисты получают в разы больше учителей и врачей? Да, легко сравнивать зарплаты, не зная, как работают футболисты!» – заявил он в интервью «Спорт Экспресс».

Иванов призвал людей, которые придерживаются такой точки зрения, выйти на футбольное поле и сыграть хотя бы один матч. «И потом я посмотрю, скажут ли они про легкие деньги или нет?» – заявил он.

По его словам, работа врачей приносит стабильность, он может всю жизнь работать. «Он и в 40, и в 50 лет будет получать зарплату в больнице, медицинском центре и так далее», – заявил президент клуба.

В январе двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предлагал платить футболистам по 30 тыс. рублей.

Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что средняя зарплата футболистов чемпионата России составляет порядка 800 тыс. – 1 млн рублей в месяц, при этом между зарплатными ведомостями клубов первой и второй восьмерок чемпионата существует серьезный разрыв.