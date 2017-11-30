Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил платить футболистам по 30 тыс. рублей.

«У России в футболе все впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют еще лучше», – передает «Р-Спорт» слова Плющенко.

Плющенко отметил, что прожиточный минимум в России составляет около 11 тыс. рублей.

«Надо им сделать зарплаты в размере 30 тыс., почему нет? Забил мяч – получил бонус», – предложил он.

Кроме того, Плющенко заявил о том, что через несколько лет мог бы занять пост министра спорта России.

«Мне надо идти в министры спорта. А почему нет? Мне кажется, я стал бы отличным министром. Не сейчас, конечно, не на этот срок, но на следующий», – передает Championat.com слова Плющенко.

Напомним, ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что средняя зарплата футболистов чемпионата России составляет порядка 800 тыс. – 1 млн рублей в месяц, при этом между зарплатными ведомостями клубов первой и второй восьмерок чемпионата существует серьезный разрыв.