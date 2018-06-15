Трамп рассказал о возникшей между ним и Ким Чен Ыном «химии»

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что между ним и лидером КНДР Ким Ким Чен Ыном возникла «химия».

«Мы очень хорошо поладили. Между нами возникла «химия», – заявил Трамп, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Fox News.

Он добавил, что хотел бы «выстроить хорошие отношения с Северной Кореей, я бы хотел этого в отношении многих стран».

Во вторник Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком и умным переговорщиком.