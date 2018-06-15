ЕР организует общественные дискуссии по обсуждению пенсионной реформы

«Единая Россия» организует в регионах общественные дискуссии по обсуждению пенсионной реформы, для партии важно, чтобы доводы россиян были услышаны и вошли в проект соответствующего закона, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Процедура принятия федерального закона по пенсионной реформе предусматривает широкое обсуждение. И мы с вами, партия «Единая Россия», обязаны обеспечить на высоком уровне диалог с людьми, конструктивную общественную дискуссию. Мы должны использовать все свои возможности, механизмы, чтобы все значимые предложения были учтены в конечной редакции этого закона. Все наши региональные отделения должны быть на это ориентированы», – подчеркнул Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Он напомнил, что председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, напрямую обратился к депутатам фракции «Единой России» в Государственной думе, ко всей партии с призывом поддержать инициативы кабмина.

«Безусловно, мы разделяем эту ответственность. Понимаем, что это решение объективно давно назревшее, его необходимо реализовывать всем вместе. При этом, хочу напомнить, как сказал Президент на своей последней прямой линии, любые решения в этой сфере должны быть максимально взвешенными и выверенными. Безусловно, мы сделаем все необходимое, чтобы тщательно обсудить законопроект в регионах, и мы такую дискуссию и обсуждения с сегодняшнего дня запускаем и сделаем все, чтобы предложенная пенсионная реформа принесла пользу людям и стране в целом», – заявил секретарь генсовета партии.

Он предложил закрепить ответственных от партии за сопровождение обсуждения в регионах и прохождения этого законопроекта в парламенте по линии Госдумы первого замруководителя фракции «Единой России» Андрея Исаева и по линии Совета Федерации главу комитета палаты по социальной политике Валерия Рязанского, а в целом контроль за прохождением этого законопроекта в парламенте закрепить за вице-спикерами обеих палат Сергеем Неверовым и Галиной Кареловой.

Турчак указал ряд важных моментов, которые, по его мнению, говорят о хорошем уровне проработки подготовленных правительством мер. «Во-первых, программа ни в коем случае не затрагивает нынешних пенсионеров, их как было 46 миллионов, так и останется. Рост пенсионного возраста будет постепенным, в течение 16 лет для женщин и 10 для мужчин», – подчеркнул он.

Во-вторых, продолжил Турчак, именно сегодня – самый благоприятный момент для реализации программы. «Наш рынок труда таков, что межпоколенческой конкуренции на рынке труда не возникнет, в большей части молодежь ориентирована на трудоустройство в айти, сфере услуг, предпринимательстве, а старшее поколение – на бюджетную сферу, производство. Как пример, учителя, которые к старшему возрасту нарабатывают себе максимальную зарплату за счет стажа, квалификации – стремятся сохранить свое рабочее место, а не спешат уходить «в бабушки», – отметил секретарь генсовета партии.

По его словам, более половины пенсионеров уже сейчас предпочитают выходу на пенсию продолжение трудовой деятельности. «Считаю, что сам факт постепенного внедрения мер по совершенствованию пенсионной системы поможет изменить отношение людей к своему здоровью, будет способствовать активному долголетию и изменению отношения самих работодателей к своим сотрудникам старшего возраста. Мы понимаем, что должны будем проделать большую работу вместе с правительством по устранению всех ограничений при приеме на работу возрастных категорий граждан. Это важный вопрос, который волнует людей, они его настойчиво ставят», – резюмировал Турчак.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.