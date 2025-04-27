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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    27 апреля 2025, 19:21 • Новости дня

    Путин поблагодарил военных за освобождение Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командующими, отличившимися при освобождении Курской области, отметив их вклад в успех операции.

    Путин позвонил командующему группировкой и командирам подразделений, отличившихся при освобождении Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Путин поздравил военных с победой. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время. Позже российский лидер предложил Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    26 апреля 2025, 19:11 • Новости дня
    Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области, что стало результатом договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что военные КНДР воевали плечом к плечу с россиянами в Курской области согласно договору о стратегическом партнерстве, вступившему в силу в декабре 2024 года, следует из ее комментария на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, участие корейских военнослужащих стало новой страницей сотрудничества российских и корейских народов, а договор позволил бойцам КНДР внести существенный вклад в освобождение региона от украинских вооруженных формирований.

    Подчеркивается, что бойцы Корейской народной армии «в одном окопе» с российскими солдатами сражались за освобождение территории области.

    Захарова подчеркнула, что пока об официальной реакции Пхеньяна на высокую оценку России действий корейских военных неизвестно. По ее словам, в Москве не сомневаются, что она окажется позитивной и будет соответствовать духу боевого братства.

    Дипломат добавила, что проявленная солидарность говорит о фактически союзническом уровне отношений между двумя странами, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Захаровой, российская сторона уверена, что связи между Россией и КНДР будут и дальше укрепляться и развиваться в соответствии с достигнутыми между лидерами двух стран договоренностями.

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан лидерами двух стран 19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян и вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами.

    Ранее Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области, а начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

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    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Хинштейн заявил о новых ударах ВСУ по Горнальскому монастырю

    ВСУ продолжили наносить удары по освобожденному Горнальскому монастырю

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ вновь атаковали Горнальский монастырь в Курской области после его освобождения российскими военными, несмотря на возвращение контроля над объектом, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    По словам Хинштейна, нанесение ударов по Горнальскому монастырю продолжается, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что монастырь находится под контролем российских военных, но противник продолжает наносить удары. Хинштейн также заявил, что монастырь будут восстанавливать.

    Напомним, российские военные ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины, находившуюся в Горнальском мужском монастыре Курской области.

    Минобороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    26 апреля 2025, 15:41 • Новости дня
    Захарова рассказала о слезах радости после освобождения Курской области
    Захарова рассказала о слезах радости после освобождения Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ее близкие эмоционально отреагировали на возвращение мира в Курскую область.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что все члены ее семьи следили за новостями о ситуации в регионе и ежедневно молились за его жителей.

    «Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области! Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине», – написала она.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Ранее Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области.

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    25 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    «Северяне» нанесли удары по колумбийским наемникам в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» нанесла удары по группам колумбийских наемников в Сумской области Украины.

    «В приграничных лесах Сумской области вскрыты группы колумбийских наемников из состава 47 омбр. По скоплению живой силы противника нанесено огневое поражение», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Сообщается о «тяжелых боях за освобождение Поповки, где осталось уничтожить укрофашистов на двух улицах». Кроме того, «Северяне» не позволили ВСУ перебросить из Миропролья в район границы «оккупантов на квадроциклах». «Прорыва госграницы не допущено», – говорится в сообщении.

    «В социальных сетях выявлены десятки некрологов ВСУшников из состава 21 омбр, уничтоженных «Бесстрашными» в результате комплексного огневого поражения 21 апреля в Осоевке (Сумская область)», – сообщает «Северный Ветер».

    Отмечается, что силы ВСУ, которые находятся в лесопосадках приграничья «брошены командованием», их уже не пытаются обеспечить продовольствием и боеприпасами.

    На Сумском направлении «Северяне» продолжают освобождение последнего захваченного врагом населенного пункта Суджанского района – села Горналь, украинские войска «выбиты из большей части населенного пункта», сохраняется «очаговое сопротивление» ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Сообщается, что две группы украинских военных хотели сдаться, но «были расстреляны своими сослуживцами».

    В окрестностях Локни «две группы 41 омбр ВСУ» также хотели самовольно оставить позиции, но «были остановлены заградительным огнем» сослуживцев. В целом «41 омбр утратила боеспособность в ходе «Курской авантюры».

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,8 тыс. м. За сутки потери ВСУ превысили 220 человек (из них более 160 на Сумском и 20 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, накануне группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовые группы вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.

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    26 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов перечислил военные части, проявившие наибольшую эффективность при освобождении Курской области.

    Он уточнил, что в ходе освобождения области особенно отличились 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 810-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк, передает ТАСС.

    Герасимов заявил: «Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка. Таким образом завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область».

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Российский флаг поднят в Горнале Курской области

    Флаг России водружен в освобожденном от боевиков ВСУ Горнале

    Tекст: Вера Басилая

    В населенном пункте Горналь в Курской области поднят российский флаг, сообщили в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    В Горнале Курской области, последнем населенном пункте региона с присутствием украинских военных, был поднят российский флаг, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил командир 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным «Апостол».

    Начальник штаба полка с позывным «Мангуст» подчеркнул, что поднятие флага символизирует освобождение Курской области. Он отметил, что Горналь был последним населенным пунктом области, где оставались украинские войска, и теперь этот факт свидетельствует об окончательном освобождении региона от присутствия ВСУ.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    При этом Герасимов отметил, что при освобождении Горналя особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.

    Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 23:00 • Новости дня
    Западные СМИ назвали освобождение Курской области провалом Киева

    Tекст: Вера Басилая

    После освобождении Курской области российскими войсками западные издания отмечают, что Киев утратил важный рычаг для переговоров по Донбассу.

    Западные СМИ активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области, передает РИА «Новости».

    Британская газета Telegraph вышла с заголовком «Путин объявил о победе в Курской области», указав, что российская армия «выгнала украинские войска из региона». Politico также подчеркнула факт полного освобождения, ссылаясь на слова начальника генштаба Валерия Герасимова.

    Издание New York Times отметило, что освобождение Курской области может устранить одно из препятствий на переговорах по урегулированию конфликта, обратив внимание на разногласия среди аналитиков по поводу целесообразности попытки Киева удержать этот регион. Berliner Zeitung сообщила, что контроль над Курской областью был важен для Владимира Зеленского, поскольку он планировал использовать этот регион для обмена на Донбасс.

    New York Post указала, что Киев рассчитывал отвлечь внимание Москвы от Донбасса вторжением в Курскую область, однако российская армия все равно добилась успеха на этом направлении. Financial Times подчеркнула, что цель украинских властей по удержанию региона для торга с Москвой не удалась.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что после завершения освобождения Курской области поставлен жирный крест на любых попытках Владимира Зеленского использовать эту территорию для политического торга.

    Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    26 апреля 2025, 22:23 • Новости дня
    Мирошник сообщил о сотнях погибших в Суджанском районе

    Посол Мирошник заявил о сотнях погибших жителей Суджанского района

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Мирошник заявил, что российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, речь идет о периоде, когда этот район находился под контролем украинских вооруженных формирований, однако предоставленные данные требуют дополнительной проверки.

    Мирошник отметил, что местные жители указывают на возможные места захоронений жертв. Посол заявил, что должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти.

    Дипломат добавил, что необходимо собрать доказательства и выявить виновных.

    Ранее в Следственном комитете России сообщили, что потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются более 49 тыс. человек.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

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    26 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность бойцам КНДР за поддержку российских военных при освобождении Курской области.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала освобождение Курской области от ВСУ и участие бойцов КНДР в этой операции. Дипломат обратила внимание на заявление начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, который подчеркнул стойкость и героизм северокорейских бойцов, действовавших вместе с российскими военными в Курской области.

    «Никогда мы не забудем наших друзей», – написала спикер МИД.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин отметил успех бойцов ВДВ и морпехов в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность ряду подразделений российской армии, которые отличились при освобождении Курской области.

    Он выделил 76-ю дивизию ВДВ, а также ее 234-й, 237-й и 104-й десантно-штурмовые полки. Также были отмечены 106-я воздушно-десантная дивизия с 119-м, 137-м и 51-м парашютно-десантными полками, 56-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 204-й и 1434-й полки Ахмат, 22-й полк 72-й дивизии, 11-я и 83-я десантно-штурмовые бригады, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин подчеркнул роль морских пехотинцев: «Славные морские пехотинцы – 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и, конечно, добровольческое формирование «Ветераны», которые осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи и создали условия для ее полного освобождения», – заявил глава государства.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 18:49 • Новости дня
    Белоусов присутствовал при поднятии флага России в Горнале

    Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при освобождении Горналя

    Tекст: Вера Басилая

    В момент освобождения Горналя и поднятия российского флага министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки войск «Курск».

    Министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при освобождении населенного пункта Горналь и поднятии российского флага, передает ТАСС.

    В ходе визита Белоусов провел инспектирование группировки войск и заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о текущей обстановке. Отмечается, что министр лично следил за развитием ситуации во время перехода населенного пункта под контроль российских сил.

    Ранее в пятницу министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления войск в Курской области, где заслушал доклады командования по текущей обстановке и высоко оценил результаты военнослужащих.

    Минобороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

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    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине

    Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров? Подробности

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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

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    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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