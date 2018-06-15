Песков ожидает, что Путин посмотрит фильм «Дело Собчака»

График президента Владимира Путина за последние три недели был особенно напряженным, по этой причине он пока не видел фильм «Дело Собчака», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У Путина есть этот фильм. (…) Смею предположить, что вряд ли у него было время посмотреть, но фильм у него есть, и мы надеемся, он найдет время, чтобы с ним ознакомиться», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков напомнил, что Путин дал интервью для этого фильма, которое длилось значительно дольше запланированного времени. «Это было интересное интервью», – отметил он.

В фильме «Дело Собчака», вышедшем 12 июня, рассказывается о жизни и карьере первого мэра Санкт-Петербурга – Анатолия Собчака. Спустя 18 лет после смерти отца Ксения Собчак попыталась разобраться в его политической судьбе. Кроме Владимира Путина в фильме приняли участие Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Людмила Нарусова.