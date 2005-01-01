Главком ВМФ назвал число находящихся в море российских боевых кораблей

Главнокомандующий ВМФ Владимир Королев рассказал, сколько кораблей российского Военно-морского флота постоянно находятся в море.

По данным главкома ВМФ в различных районах Мирового океана, решая задачи в составе группировок и отрядов, находятся от 70 до 100 кораблей Военно-морского флота России.

«Флот может быть настоящим, если его корабли и подводные лодки не стоят у причалов, а выполняют свои функции в море», – заявил Королев в интервью изданию «Красная звезда».

Главком ВМФ отметил, что Военно-морской флот России активно обновляется. Так в августе-сентябре в Севастополь прибудет новый фрегат «Адмирал Макаров».

Кроме того, он напомнил, что в Санкт-Петербурге недавно был спущен на воду корабль противоминной обороны «Иван Антонов», а для Балтийского флота строится серия из шести малых ракетных кораблей «Шквал».

«В ближайшее время будет осуществляться пополнение ВМФ кораблями принципиально нового класса. Это патрульные корабли 22160 типа «Василий Быков». Целенаправленно для Черноморского флота продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием», – напомнил Королев.

«До конца этого месяца в состав ВМФ будет принят головной большой десантный корабль «Иван Грен», – сообщил адмирал.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что российский военно-морской флот устроил крупнейшую за последние годы демонстрацию своей мощи с целью предотвратить возможные попытки Украины по срыву ЧМ-2018.