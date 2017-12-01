ВМФ России оказал футболу боевую поддержку

Российский военно-морской флот устроил крупнейшую за последние годы демонстрацию своей мощи. Десятки боевых кораблей почти одновременно вышли в море с обыденной, казалось бы, целью - на так называемый сбор-поход. Однако у данного сбор похода есть крайне необычное обстоятельство, а именно время его проведения. Многое становится понятным, если вспомнить о начавшемся в России Чемпионате мира по футболу.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщило о том, что российские военно-морские силы в Черноморском регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это сделано с целью предотвратить возможные попытки Украины по срыву ЧМ-2018, который в четверг стартовал в России.

«Из-за чемпионата мира и ожидания возможных украинских провокаций вдоль Крымского побережья командование решило повысить степень боевой готовности флота», – заявил британскому агентству один из источников, пожелавший остаться анонимным.

Источники сообщают, что мобилизация сил включает в себя переброску дополнительных кораблей в Азовское море, а также дополнительные вылеты морской авиации.

Третий источник сказал, что повышенную боеготовность приказано поддерживать до 31 июля, то есть не только на время чемпионата, но и на две недели после. Правда, Минобороны опровергло это сообщение, назвав его «фейком», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Минобороны заявило, что служба флота проходит в штатном режиме, состояние повышенной боевой готовности не объявлялось.

Между тем, неподтвержденные данные о повышении боеготовности на Черноморском флоте почти совпали по времени с совершенно официальными сообщениями с Северного флота. Накануне телеканал «Звезда» объявил о старте самого масштабного за последние 10 лет сбор-похода кораблей этого флота.

«В походе задействованы 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения и более 20 летательных аппаратов». В их числе в Баренцево море вышли: ракетный крейсер «Маршал Устинов», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и другие. В планах – 19 практических стрельб и испытание новых вооружений.

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А чуть раньше, в пятницу в сбор-поход отправились и практически все боеготовые корабли Тихоокеанского флота России. Как пишет «Flot.com», в нем принимают участие порядка 50 кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты морской авиации ТОФ, армии и ПВО Восточного военного округа. Учения проводятся в акватории Японского и Охотского морей.

Отметим, что обычно самые масштабные, в полном составе учения флоты , как правило, проводят в апреле и в октябре. Это итоговые учения, приуроченные к концу первого полугодия учебного года и к завершению учебного года. В промежутке корабли тоже часто выходят в сбор-походы, но не весь флот целиком. Иначе говоря, подобные учения, начавшиеся в начале июня - а не в начале апреля, как это происходит обычно - невольно обращают на себя внимание. И именно из-за даты.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан I ранга запаса Константин Сивков считает, что командование ВМФ не случайно решило начать столь массовый выход кораблей разных флотов в море именно в эти дни.

«Само по себе это обычные рядовые мероприятия оперативной и боевой подготовки. Однако понятно, что ситуация в мире напряженная. Сегодня начались игры в России, чемпионат мира. Все ждали, что украинцы начнут «бузить», ­– пояснил Сивков газете ВЗГЛЯД. – Хотя это и Северный и Тихоокеанский флоты, далеко от Украины, но это все равно демонстрация силы».

У российского военно-политического руководства есть все основания опасаться провокаций со стороны Киева или даже Запада. Во-первых, ранее Украина угрожала использовать против Черноморского флота свои боевые катера – так называемый «москитный флот». Кроме того, на суше, на линии фронта в Донбассе в мае резко обострилась обстановка. Так, к примеру, украинские силовики дважды за сутки попытались прорвать позиции ополченцев под Горловкой, сообщило командование ДНР. Атака сопровождалась шквальным огнем артиллерии и крупнокалиберных пулеметов.

В Москве такие действия ВСУ были восприняты как попытка Киева испортить этот всемирный спортивный праздник. В ходе «прямой линии» президент Владимир Путин предупредил: если ВСУ начнут наступление в Донбассе – это обернется «тяжелыми последствиями» для украинской государственности. Как известно, примеры уже были. В августе 2008 года, накануне открытия пекинской Олимпиады, грузинская армия по приказу президента Михаила Саакашвили напала на Южную Осетию и Абхазию, в том числе и на размещенных там российских миротворцев. В ответ на эту агрессию Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру. В итоге войскам Саакашвили пришлось убраться из Южной Осетии и Абхазии, а вскоре оба этих бывших грузинских региона объявили о независимости и были признаны Россией в качестве суверенных стран. Сейчас в этих странах размещены российские военные базы.