ОНФ объявил об открытии электронной книги памяти Станислава Говорухина

В связи с уходом из жизни режиссера Станислава Говорухина во всех региональных исполкомах ОНФ открылись «уголки творчества и памяти», где каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать свои слова о Станиславе Сергеевиче и оставить соболезнования.

«Не стало великого мастера, художника, режиссера, настоящего друга и просто хорошего человека. Станислав Сергеевич навсегда останется для нас человеком-эпохой, кредо которого были – правда и справедливость», – заявил Анисимов, чьи слова приводятся в пресс-релизе ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Анисимов также отметил что «во всех региональных исполкомах ОНФ открылись «уголки творчества и памяти» великого режиссера, где каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать свои слова о Станиславе Сергеевиче и оставить соболезнования».

«Также на нашем сайте мы откроем электронную книгу памяти Станислава Сергеевича, где будут виртуализированы все собранные отклики», – сказал Анисимов.

Напомним, Говорухин скончался в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится в субботу, 16 июня, в московском храме Христа Спасителя.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, для каждого нового поколения зрителей Говорухин умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо.