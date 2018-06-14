Назвали место прощания с Говорухиным

Попрощаться с режиссером и политиком Станиславом Говорухиным можно будет в московском храме Христа Спасителя в субботу.

После того, как в четверг скончался Говорухин, в аппарате Госдумы журналистам сообщили о месте прощания. Также стало известно, что похоронят кинорежиссера на Новодевичьем кладбище 16 июня, передает ТАСС.

«Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 9.00 мск в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13.00 мск», – сообщили в нижней палате парламента.

Напомним, что Говорухин после продолжительной болезни скончался в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха». Он поставил такие картины, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», написал сценарии для фильмов «Русский бунт», «В июне 41-го», а также был политиком с 1993 года. Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть Говорухина.