Путин отреагировал на смерть Говорухина

Президент Владимир Путин выражает соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина, который был гениальным режиссером и уважаемым общественным деятелем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Путина и Говорухина «объединяли очень честные дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением».

«Путин глубоко соболезнует и направил телеграмму соболезнования родным и близким Станислава Говорухина», – заключил пресс-секретарь президента.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», написал сценарии к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.