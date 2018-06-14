Говорухина похоронят 16 июня на Новодевичьем кладбище

Режиссер Станислав Говорухин, скончавшийся в четверг после тяжелой болезни, будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище, сообщил источник в правительстве Москвы.

«Режиссер Станислав Говорухин будет похоронен в эту субботу на Новодевичьем кладбище», – сказал источник ТАСС.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», написал сценарии к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.