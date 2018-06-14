Рубль слабо отреагировал на реформу налоговой и пенсионной систем

Курс рубля к доллару и евро в ходе торгов в четверг днем слабо отреагировал на предлагаемые правительством реформы в налоговой и пенсионной системах.

На 13.15 мск, курс доллара к рублю снизился на 0,58% – до 62,17 рубля, курс евро подешевел на 0,17%, составив 73,51 рубля, передает ТАСС.

Ранее правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 для женщин, а также увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.