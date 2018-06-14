Эксперты ОНФ и политологи обсудили новые форматы работы

Представители Общероссийского народного фронта и известные политологи провели встречу, приуроченную к пятилетию учредительного съезда ОНФ, в рамках которой обменялись мнениями о новых форматах работы Движения на новом этапе развития страны.

Участниками встречи стали генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, профессор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Леонид Поляков, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, ведущий эксперт «Центра политических технологий» Алексей Макаркин и многие другие, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Темами к обсуждению были предложены проекты Народного фронта, которые направлены на повышение качества жизни людей и контроль реализации суперуказа главы государства, призванного обеспечить прорывное развитие страны и повысить уровень жизни. Активисты ОНФ уже накопили большой опыт контроля реализации «майских указов» 2012 года и по поручению президента такую практику общественного мониторинга и контроля будут продолжать.

«Важнейшая задача, которую нам в 2014 году поручил глава государства, – контролировать исполнение его поручений и указов. ОНФ – единственная в стране общественная организация, мнение которой по этим вопросам учитывают кабинет министров, Контрольное и Экспертное управления президента. Народный фронт стал институтом гражданского контроля, эффективность которого отмечает глава государства. Но теперь мы выходим на новый уровень работы с правительством РФ. Мы будем напрямую уже на этапе подготовки документов в формате так называемого «нулевого чтения» взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, вносить свои предложения в национальные проекты, следить за тем, учтут ли их в итоговых национальных программах. И в этих условиях нам важно обсудить и определиться с самыми эффективными форматами такой работы», – пояснил руководитель исполкома Народного фронта Алексей Анисимов.

В ходе дискуссии политологи отмечали, что из Народного фронта выросла полноценная структура гражданского общества, которая осуществляет народный контроль того, как указы и поручения президента реализуются на деле. В условиях новых задач, поставленных Путиным в суперуказе, некоторые направления работы было предложено расширить, в особенности, в сфере борьбы с коррупцией, а также экологии, проблем обращения с отходами и нелегальных свалок и другие.

Антикоррупционный проект Народного фронта «За честные закупки» был выделен как один из самых успешных и узнаваемых. Прозвучали предложения, как эту работу можно было бы еще развить и усилить. Эксперты обратили внимание на сильные стороны Движения – представленность во всех регионах страны, а также широкий спектр вопросов, которыми занимаются проекты ОНФ. Также высказывалось мнение о том, что для ОНФ было бы полезно максимально виртуализироваться в современных коммуникациях, чтобы расширить охват своей аудитории. Неоднократно звучало суждение о том, что Народный фронт способен выйти на международный уровень.

Участники встречи отметили, что ОНФ имеет уникально высокий уровень доверия и узнаваемости среди граждан, что подтверждают данные, представленные ВЦИОМ. И новые форматы работы Народного фронта должны быть направлены на то, чтобы этот уровень доверия сохранить, и повысить степень вовлеченности людей в проекты ОНФ.