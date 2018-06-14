Эксперты ОНФ и политологи обсудили новые форматы работы

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
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          Эксперты ОНФ и политологи обсудили новые форматы работы

          14 июня 2018, 11:42

          Текст: Алина Назарова

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          Представители Общероссийского народного фронта и известные политологи провели встречу, приуроченную к пятилетию учредительного съезда ОНФ, в рамках которой обменялись мнениями о новых форматах работы Движения на новом этапе развития страны.

          Участниками встречи стали генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, профессор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Леонид Поляков, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, ведущий эксперт «Центра политических технологий» Алексей Макаркин и многие другие, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

          Темами к обсуждению были предложены проекты Народного фронта, которые направлены на повышение качества жизни людей и контроль реализации суперуказа главы государства, призванного обеспечить прорывное развитие страны и повысить уровень жизни. Активисты ОНФ уже накопили большой опыт контроля реализации «майских указов» 2012 года и по поручению президента такую практику общественного мониторинга и контроля будут продолжать.

          «Важнейшая задача, которую нам в 2014 году поручил глава государства, – контролировать исполнение его поручений и указов. ОНФ – единственная в стране общественная организация, мнение которой по этим вопросам учитывают кабинет министров, Контрольное и Экспертное управления президента. Народный фронт стал институтом гражданского контроля, эффективность которого отмечает глава государства. Но теперь мы выходим на новый уровень работы с правительством РФ. Мы будем напрямую уже на этапе подготовки документов в формате так называемого «нулевого чтения» взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, вносить свои предложения в национальные проекты, следить за тем, учтут ли их в итоговых национальных программах. И в этих условиях нам важно обсудить и определиться с самыми эффективными форматами такой работы», – пояснил руководитель исполкома Народного фронта Алексей Анисимов.

          В ходе дискуссии политологи отмечали, что из Народного фронта выросла полноценная структура гражданского общества, которая осуществляет народный контроль того, как указы и поручения президента реализуются на деле. В условиях новых задач, поставленных Путиным в суперуказе, некоторые направления работы было предложено расширить, в особенности, в сфере борьбы с коррупцией, а также экологии, проблем обращения с отходами и нелегальных свалок и другие.

          Антикоррупционный проект Народного фронта «За честные закупки» был выделен как один из самых успешных и узнаваемых. Прозвучали предложения, как эту работу можно было бы еще развить и усилить. Эксперты обратили внимание на сильные стороны Движения – представленность во всех регионах страны, а также широкий спектр вопросов, которыми занимаются проекты ОНФ. Также высказывалось мнение о том, что для ОНФ было бы полезно максимально виртуализироваться в современных коммуникациях, чтобы расширить охват своей аудитории. Неоднократно звучало суждение о том, что Народный фронт способен выйти на международный уровень.

          Участники встречи отметили, что ОНФ имеет уникально высокий уровень доверия и узнаваемости среди граждан, что подтверждают данные, представленные ВЦИОМ. И новые форматы работы Народного фронта должны быть направлены на то, чтобы этот уровень доверия сохранить, и повысить степень вовлеченности людей в проекты ОНФ.


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